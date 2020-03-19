美國政府亟欲砸錢救股市，川普政府昨天祭出1兆美元的經濟刺激方案，但卻不奏效。星期三(18日)開盤三大指數即重挫超過5%，到了收盤時也無力回天，道瓊指數慘跌逾1,300點，標普指數甚至比上個月的高點跌了超過30%。

根據路透社報導，18日美股收盤時，道瓊工業指數跌了1,333.61點，或6.28%，以19,903.77點作收。標普500指數下跌130.93點，或5.18%，以2,398.26點作收。科技類股那斯達克指數下跌344.94點，或4.7%，以6,989.84點作收。

(中時電子報)