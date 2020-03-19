受到新冠肺炎疫情蔓延的緣故，全球原油需求量大減，加上各國股市紛紛下挫，預期進入經濟長期衰退期，導致原油價格大跌，創下了18年來的新低點。

根據全國廣播公司商業頻道CNBC報導，西德克薩斯中間基原油價格下跌了6.58美元，或24.4%，以每桶20.37美元作收。這個價格是自從2002年二月份以來的新低價。

北海布倫特原油價格也下跌了4.07美元，或14.1%，以24.67美元作收。這也創下了2003年以來的最低點位。

西德克薩斯中間基原油價格一日的跌幅24%，也創下了歷史上第三高的單日跌幅。分析師指出，這一波下跌的趨勢，是由於原油的供給端和需求端同時下降，雙重夾殺之下造成價格重挫。

根據路透社報導，為了因應直直下挫的原油價格，產油國伊拉克將要召開石油輸出國家組織(OPEC)緊急會議，與其他14個產油國商討對策。

(中時電子報)