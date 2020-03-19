小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（19日）新聞重點。

【1】電價連4凍 10月有機會降價

經濟部昨召開電價費率審議會，因近期油價在新冠肺炎，產油國協議減產破局下大跌，審議會未同意台電調漲電價方案，確認電價4連凍。至於外界期待電價還能進一步調降，則等下次9月審議會召開時視燃料成本檢討。台電認為，如果油價續跌，10月電價確實可能調降。

【2】疾管署直播網 網軍肉搜謾罵記者

新冠肺炎延燒，防疫當前，但連日來，疫情指揮中心直播同時，網民在直播網上留言指名ＸＸ平面或電子媒體記者謾罵，已對媒體工作造成嚴重干擾，本報記者在1922新聞群組上呼籲指揮中心導正視聽，還給直播平台理性、乾淨的討論空間，獲得新聞同業支持，卻遭HUAI-Jen Lee在直播網頁扭曲貼文，指被中時記者要求要一直貼文呼籲大家不要攻擊記者，這位HUAI-Jen Lee隨後被找出為行政院副院長辦公室主任李懷仁，遭爆利用上班時間上網帶風向，打擊媒體。

【3】北韓堅稱零確診 遭爆染病被槍斃

北韓領導人金正恩17日宣布，北韓已經成功撐過這次新冠肺炎威脅，締造境內「零確診」紀錄，但西方懷疑其隱瞞疫情。南韓媒體引述知情人士爆料，北韓至少有3人因新冠肺炎遭槍斃，包括一名確診病例。

【4】金荷娜樂演偶像老婆 豈料甘宇成變渣夫

近期韓劇跳脫傳統年輕市場，刮起一陣熟齡風，像是《Misty迷霧》、《能先接吻嗎》等作品都是描述熟齡夫妻對於愛情的倦怠，或描繪大齡剩女對於愛情的迷惘，中天娛樂台今晚（19日）起，將播出韓國有線電視收視第1名的《風在吹》，也引起同齡層共鳴，該劇由曾獲多項演技大獎的甘宇成及「愛情劇女王」金荷娜主演。

【5】繁星錄取率62.03％ 113系掛零

今年大學繁星推薦招生昨放榜，第一類至第七類學群計錄取371所高中所推薦的1萬4613名一般生，錄取率為62.03％，較去年略為增加0.65個百分點；各校共產生1280個缺額，較去年少554個。另外，今年有113個校系無人錄取。

(中時電子報)