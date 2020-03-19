紐約證券交易所有2名員工新冠病毒檢測結果呈現陽性，紐交所昨（18）日宣布，自23日起，關閉交易大廳，全面改為電子交易。這是史上頭一次紐約證交所在電子交易仍進行期間關閉交易大廳。

美國財經媒體CNBC報導，紐約證交所昨日宣布，將暫時關閉極具歷史意義的交易大廳，自23日起，全面改採電子交易。

關閉的區域包含紐交所股票交易大廳、紐交所美國期權交易大廳、以及位在舊金山的紐交所Arca 期權交易大廳。

紐交所總裁康寧漢（Stacey Cunningham）表示，交易大廳關閉，是因為有2人確診，他說過去幾周，紐約證交所就已經開始進行一系列預防措施，而且從16日開始，對員工進行預防性病毒檢測，並且對所有進出大樓人員進行掃描，部分檢測結果呈現陽性，不過他強調，這些人本周並未出入大樓，周一開市前，大樓也已被清潔過。

報導說，市場過去曾幾度停止交易，包括二次世界大戰及911恐怖攻擊期間，不過這是紐交所史上頭一次交易大廳關閉、但是電子交易仍持續進行的情況。

(中時電子報)