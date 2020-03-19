義大利的新冠肺炎疫情嚴峻，死亡案例已經逼近3千人。其中許多死亡案例是年老者，在養老中心傳出爆發集體感染的悲劇。

根據義大利的晚郵報報導，在義大利北方距離米蘭大約15公里，一間位於梅迪利亞(Mediglia)的養老院內，爆發了新冠肺炎的集體感染案例，短短三周就奪走了25名老人性命，院內並有多名醫護人員染病。

這間養老院從2月23日義大利的疫情剛開始之初，就封鎖並與外界隔離，但新冠病毒已經入侵並開始人傳人，一開始出現4個確診病例，之後每隔幾天，就會傳出新的確診案例，最終導致多人感染，25人死亡。

據報導，義大利多家養老院內都極度缺乏防疫的資源，不但老人感染了新冠肺炎難以治癒，更容易在院內互相傳染。義大利北方重災區內的多家養老院，都在短期內送走了幾十個照顧多年的老人，照護人員什麼都無法做，還得冒著被傳染的風險。養老院工會已向當地政府痛陳養老院中的狀況，希望當局重視。

(中時電子報)