台北市某公立國中近日傳出不當體罰的事件。一名林姓小六生因為和同學發生衝突，朝對方吐口水，老師知道後竟想打他巴掌，林姓學生見狀閃躲，導致他鼻樑紅腫還流鼻血，但事後校方卻稱現在正值防疫期間，這名老師是為了伸手阻擋飛沫，不小心碰到學生，而不是體罰。

據《聯合報》報導，市議員王欣儀為林姓學生召開記者會時提到，日前他在班上唱歌，有同事嫌他歌聲太難聽因此對他惡言相向，他一氣之下朝對方吐口水，事後被老師知道，老師竟想賞他巴掌，結果他閃躲時被打到鼻子，導致出血的情況，之後老師要同學拿冰塊給他冰敷，還將沾有血漬的外套拿去洗，等衣服乾了才歸還。

林爸表示，孩子2年前出車禍，有流鼻血的後遺症，這次被老師打到鼻子，回去吃飯在流、打個噴嚏也會流鼻血；事發當天，老師也有致電給林爸，但對流鼻血事件隻字不提，反倒是著重在自己兒子對同學吐口水這件事上。

對此，學校潘姓教務主任解釋，目前正值新冠肺炎防疫期間，老師對學生做防疫宣導，豈料學生靠得太近、講話又大聲，老師伸手擋飛沫時不小心碰到學生，並非體罰。

潘主任也指出，學生後來有去保健室請護理師觀察，到放學前都無大礙，不過學生卻稱沒去保健室，僅冰敷處理，雙方說法有些出入，至於老師是否有洗過學生外套，潘主任說，由於學生事後請假3天，仍需進一步釐清事情，但必要時可作鑑定。

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(中時電子報)