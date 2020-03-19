美國共和黨籍挺台眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）昨（18）日證實，已確診新冠肺炎，成為美國國會中第一位確診的議員。

《邁阿密前鋒報》（The Miami Herald）報導，共和黨籍佛羅里達州眾議院狄亞士巴拉特的辦公室昨日發布新聞稿證實，狄亞士巴拉特已經確診新冠肺炎，他是美國國會中第一位感染新冠病毒的議員。

I'm feeling much better. However, it's important that everyone take this seriously and follow @CDCgov guidelines in order to avoid getting sick & mitigate the spread of this virus. We must continue to work together to emerge stronger as a country during these trying times. pic.twitter.com/g5W5vSQIyH — Mario Diaz-Balart (@MarioDB) March 18, 2020

聲明稿指出，狄亞士巴拉特於14日完成眾議院新冠肺炎相關政策投票後，就待在華盛頓開始自主隔離，因為他的妻子此前已出現疑似症狀。當日傍晚，狄亞士巴拉特出現發燒、頭痛等症狀，他於15日接受病毒檢測，昨日下午結果出爐，檢體呈現陽性。

狄亞士巴拉特表示，自己狀況已好多了，他的華府辦公室員工已在13日被要求進行自主隔離，不過他們並未接受病毒檢測。

狄亞士巴拉特是美國眾議院「國會台灣連線」共同主席，多年來曾多次發言支持台灣，或是推動相關挺台法案。

(中時電子報)