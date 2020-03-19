精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月19日)的國際新聞重點。

【1】川普砸錢無效 美股又挫 道瓊收跌逾1300點

美國政府亟欲砸錢救股市，川普政府昨天祭出1兆美元的經濟刺激方案，但卻不奏效。星期三(18日)開盤三大指數即重挫超過5%，到了收盤時也無力回天，道瓊指數慘跌逾1,300點，標普指數甚至比上個月的高點跌了30%。

【2】油價狂掉24％ 創18年來新低

受到新冠肺炎疫情蔓延的緣故，全球原油需求量大減，加上各國股市紛紛下挫，預期進入經濟長期衰退期，導致原油價格大跌，創下了18年來的新低點。

【3】全球確診病例突破20萬 歐洲死亡人數超越亞洲

新冠肺炎的疫情在全球六大洲，164個國家蔓延，美國50州，歐洲30多國也都全境淪陷。根據各國當局和世界衛生組織(WHO)公布的數據統計，截至18日全球確診感染人數近20萬680人，死亡病例累計8,092例。

【4】前所未有經濟戰鬥 英法西急紓困

新冠肺炎疫情對全球經濟產生大規模的衝擊，隨著世界各國開始封城鎖國，航空業、旅遊業、全球製造鏈等全面受到影響。英國、法國和西班牙紛紛祭出紓困措施。英國17日推出和平時期史無前例的救市金融和財政計畫，總值3300億英鎊（約12兆台幣）的貸款援助，金額相當於英國國內生產毛額（GDP）的15％。

【5】紐約交易所2人中鏢 交易大廳關閉 23日起全面改電子交易

紐約證券交易所有2名員工新冠病毒檢測結果呈現陽性，紐交所18日宣布，自23日起，關閉交易大廳，全面改為電子交易。這是史上頭一次紐約證交所關閉交易大廳。

(中時電子報)