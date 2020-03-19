新冠肺炎疫情昨在台灣一舉增加23例，累計確診個案數破百例。連帶也讓部分民眾的預期心理，擔憂封鎖國境可能會讓食物跟民生用品短缺，昨夜包含全聯、好市多在內的各大連鎖賣場均出現搶購泡麵、罐頭、衛生紙等物品，網友也推薦大家應該購買囤四樣東西。

網友在批踢踢論壇討論去買場買哪些食物。(圖/翻攝自 批踢踢論壇)

據網友Fant1408在批踢踢論壇發文表示，「最近開始有人屯糧，開始狂掃麵條雞蛋蔬菜吐司，這是沒有意義的行為，因為缺糧很明顯不會是短期內發生的事」。

原PO說在這種情況下，應該思考的是，如何儲存可以長期保存的三個月份糧食，如果在美國當然沒問題，但是台灣這種小房子，冰箱怎麼可能放的下，所以我推薦大家應該購買囤四樣東西，第一「麵茶粉」。第二「高蛋白粉」。第三「膳食纖維」第四「綜合維他命」。

該網友認為，這四樣不佔空間，可同時有飽足感兼顧營養均衡。但還是要視個人需求和政府公布的疫情發展採買，勿輕信來源不名之社群平台轉傳文章。

(中時電子報)