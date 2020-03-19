台積電(2330)昨(18日)日晚間公布有一名員工確診COVID-19（新冠病毒疾病），該員工已入院進行妥善診治，今日亦擴大辦公區消毒範圍；在現有防疫相關規定外，公司決議將啟動分組辦公營運模式。

台積電表示，針對該確診新冠肺炎之員工，台積公司將持續關切並提供相關諮詢與協助。台積公司防疫委員會業已追溯該員之接觸史，以較政府衛生單位規範嚴格之標準，確認其曾近距離接觸者約三十人，並已即刻進行為期十四日居家隔離。台積公司將每日監測隔離者健康狀況並提供必要之協助，以利後續追蹤。除原定之例行消毒，昨日亦擴大辦公區消毒範圍，針對該員工作場域及公共區域加強消毒。

台積電表示，台積公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，公司決議將啟動分組辦公營運模式。台灣地區員工於參加會議、訓練、或身處公共區域期間一律全程配戴口罩。

(時報資訊)