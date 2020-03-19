華航公布去年營收1,684.44億元，稅前虧損0.97億元，淨損歸屬母公司業主近12億元，每股虧損0.22元，不配發股利。今年受新冠疫情衝擊，營運將面臨更大考驗，法人粗估今年全年虧損可能高達2、3百億元。在此情況下，華航董事會18日決議，將發行100億元無擔保普通公司債，籌備銀彈展開自救，以度過航空業史上最長寒冬。

華航因2018年下半年中美貿易戰貨主搶出貨，市場價量雙漲，EPS4還有0.32元，2019下半年貨運營收減少約19％，另因對手長榮航在空服員罷工結束後做大促銷，市場客運票價被壓低，影響下半年獲利。

第三季是航空客運最大旺季，華航獲利3.4億元，將去年前三季虧損降低至3.46億元，公司在第四季衝刺業績，因中美貿易談判確定不加徵關稅後，原本預期市場將出現補貨效應，可以讓公司有機會轉虧為盈，但因貨量未如預期，最終未達成全年轉虧為盈目標。

今年因中美貿易首階段協議達成，華航估貨運將好轉、客運穩定成長，全年可享有獲利，未料爆發新冠肺炎疫情，目前全航線客運量僅剩下一成五。

法人粗估，華航客運營收在1千億上下，貨運營收在5百億上下，如果下半年疫情有明顯改善，或許全年可保有5、6百億客運營收，如果沒有，客運營收可能只有3、4百億，貨運營收則有機會拉高到6百億以上，以華航一年支出1,500億來算，因為停航可以節省油料與場站費用等支出，但是還是有可能虧個2、3百億。（新聞來源：工商時報─記者張佩芬／台北報導）

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