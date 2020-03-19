新冠肺炎疫情全球大爆發，國際股市劇烈震盪致使台股跌跌不休，直逼10年線關卡支撐。金管會對此除鼓勵上市櫃公司實施庫藏股、金融業可逢低布局外，宣布再祭出限制每日盤中借券放空額度、放寬信用交易抵繳擔保品範圍2措施，盼維持證券交易市場秩序及穩定。

金管會宣布，自19日起的3個月間，每日盤中借券賣出委託張數額度將由該股票前30個交易日平均成交量的30％調降至10％。同時，投資人經授信機構同意，可用具市場流動性、且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，用以補繳融資自備款或融券保證金差額。

金管會針對市場借券賣出總量，設立市場放空總額度、借券賣出總額度及每日盤中借券賣出額度等3大管制措施。其中，2011年時針對每日盤中借券賣出額度，由原先的「不得超過該上市櫃在外流通股數的3％」，改為「不得超過前30個交易日平均交易量的20％」。

由於台股過去單日成交量曾一度萎縮至7～800億元，證交所及外資曾多次建議放寬規定。在考量不助長空方氣焰，並適度解決現行實務狀況、提升台股交易效益，金管會2017年2月底宣布將上限自20％放寬至30％，此次為放寬3年後再度限縮借券放空額度。

金管會上周啟動首階段「自救」救市措施，鼓勵上市櫃公司適時實施庫藏股。據金管會統計，上周及本周已分別新增15家、17家上市櫃公司實施庫藏股，截至17日共有49家執行庫藏股中，預計最大可買回金額共約205.54億元。

而金管會主委顧立雄本周再啟動第二階段救市措施，呼籲證券自營商扮演良好專業中介機構角色，發揮市場調節功能，以提振市場投資信心。同時，也鼓勵金融保險業可逢低布局，適時買進基本面佳、本益比低的績優股。

金管會表示，台灣目前疫情仍在可控範圍，且政府已通過防疫特別預算，有助於減緩國內產業受疫情衝擊，提升國內經濟動能，加上台商回流及轉單效應，均有助台股基本面。據金管會統計，目前銀行、保險及證券期貨業可投資台股額度超過8兆元。

金管會最後強調，將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意肺炎疫情對上市櫃公司財務業務影響及相關資訊即時揭露。若股市發生非理性下跌情事，將適時進行評估及應變。

(時報資訊)