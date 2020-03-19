行政院長蘇貞昌表示，針對新冠肺炎的紓困方案已經上路，指示各部會降低門檻、減少程序，加速企業及民眾度過難關，努力執行產業振興，同時盤點預算中應做及未執行事項，在民間消費趨緩之際，由政府加快、加速、加大啟動公共支出，扮演經濟火車頭角色。

蘇貞昌18日聽取各部會報告新冠肺炎紓困振興方案辦理情形，強調各部會應設計如懶人包、答客問或QA集等一套具體訊息，讓企業及民眾清晰明瞭，並能快速觸及第一線提供協助的人員。

蘇貞昌指出，面對疫情日趨嚴峻，此時是企業及民眾的困難時刻，政府協助速度應加快，儘量減少程序及繁文縟節、並降低門檻，從使用者角度出發，在民間困難之際由政府開糧倉、傾一切、救人命。

針對觀光產業紓困，交通部表示，入境旅行社紓困已受理44家旅行社申請，15家完成初審。停止出入團補助已受理278家旅行社、1044團次。陸團提前離境補助已受理24家旅行社，總金額332萬元。貸款及利息補貼方面，已有43家旅館業申請，貸款近4億元。

運輸產業紓困方面，交通部指出，補貼汽燃費及牌照稅部分將在3月底寄發繳費單，業者無須申請。補貼計程車車輛油料部分則受理申請中，預計4月1日起提供。貸款及利息補貼部分，已與融資業者達成共識，在3月底前受理。

財政部及所屬公股行庫紓困振興方面，財政部表示，在自辦方案方面，企業戶既有貸款展延核准136戶49億元，新增貸款核准415戶6.95億元。個人戶既有貸款展延核准84戶7.49億元，新增貸款核准3戶125萬元，信用卡緩繳核准105件。

金管會指出，已在15日要求各銀行配合各部會紓困振興貸款措施，截至16日已受理包括舊貸續約、營運資金貸款及振興貸款等案共117件。

農委會表示，13～18日已受理18件農業紓困貸款，其中新貸案件3件、金額2000萬元，舊貸

免息10件、金額1.48億元，展延案件5件、金額1.61億元。

(時報資訊)