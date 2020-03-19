不動產代銷業者海悅(2348)董事會決議每股擬配發現金股利4.5元，現金殖利率9.68％。海悅表示，今年雖受到疫情影響，但隨著全台防疫落實，房市陸續回溫，優質且價格合理的產品仍具有極高買氣。

海悅指出，經營策略有三大方面，包括1.代銷本業布局全台(今年中南部代銷業務貢獻營收)。2.持續開發耕耘銷售理念相投的建商，共同投資開發，形成策略聯盟，進而推升銷售速度。3.持續投入自地自建開發業務。

展望今年營運，海悅指出，2020年代銷本業強勢成長，前2月合併營收年增率達172.40％，除北台灣推案持續增加，去年尚未有大幅營收貢獻的中、南部代銷市場業務，今年亦將開花結果，總銷金額100億元的台中-皇普莊，2月中旬開賣至今銷售率已奔向30％，即將挹注營收貢獻。

海悅2019年受惠北北桃竹熱銷建案加持與跨足中南部房市已見效益，全年合併營收16.71億元，稅後淨利5.8億元，年增率分別為51.76％及25.73％，每股純益6.79元。

(時報資訊)