COVID-19(新冠肺炎)疫情持續擴散，台股近期大幅下挫，周三收在最低點9218點，距10年線9,110點僅百點，國安基金決定將於今(109年3月19日)日召開臨時委員會議妥適因應，如有資本市場及其他金融市場失序或損及國家安定等情事，將採行必要措施，達成穩定國內股市之任務。

國安基金表示，近期COVID-19疫情持續擴散，引發投資人就疫情能否有效控制及全球經濟動能衰退之不安心理，全球股市跌勢未止，109年3月18日台股收盤指數9,218.67點，自年初累計下跌幅度達23.16%，已跌破年線11,067點，距10年線9,110點僅108.67點。

國安基金表示，考量近期股市大幅下挫，似有顯著影響民眾信心情事，將依國安基金設置及管理條例第8條規定，於今(109年3月19)日召開臨時委員會議，就國內外疫情進展、經濟情勢及金融資本市場動態充分討論，如認有資本市場及其他金融市場失序或損及國家安定之虞等情事，將採行必要措施，達成穩定國內股市之任務。

(時報資訊)