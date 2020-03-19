同欣電（6271）18日召開重訊記者會，宣布考量未來整體營運暨財務結構規畫，提升股東投資報酬率及每股獲利能力，董事會決議辦理現金減資24.3％，每股擬退還約2.43元。公司亦通過股利配發案，擬配息約2.43元，合計股東每股可領回約4.86元。

同欣電財務長黃嘉麗表示，公司目前已發行股份約1.65億股，加計預計與勝麗（6238）股份轉換增發新股7227萬股，發行總股數預計為2.37億股。董事會通過擬辦理現金減資5.78億元、消除股份5787萬股，減資比率約24.3％，每股擬退還約2.43元。

黃嘉麗表示，此案待6月5日股東常會通過、並呈奉主管機關申報生效後，將授權董事長另訂減資基準日、減資換發股票基準日等相關事宜。惟減資後實收資本額及實際減資比率，將以減資換發股票基準日的已發行在外總股數計算。

同欣電目前實收資本額約16.53億元，加計規畫換股併購勝麗增資約7.22億元，原預計將增至23.76億元，股本膨脹達43.71％。預期在現金減資約24.3％後，實收資本額將降至17.97億元，使股本膨脹幅度縮小至8.71％。

同欣電18日股價開高走低，終場下跌1.98％、收於99元，失守百元關卡，為去年5月底以來近10月波段低點。董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利約2.43元，金額為近13年低點，以18日收盤價計算，現金殖利率約2.45％。

同欣電尚未公布2019年財報，自結合併營收74.3億元，年增0.23％，終止連3年下滑。按股利公告揭露資訊，稅後淨利7.41億元，年減26.8％，每股盈餘（EPS）約4.49元，雙創近10年低點，盈餘配發率約54.12％。

(時報資訊)