華航(2610)董事會通過2019年財報，全年稅後淨損12億元，每股稅後虧損0.22元，是2015年來首次見到虧損，決定不發放股利。同時，在還沒等到政府紓困，公司先擬自救方案，決議發行國內無擔保普通公司債，發行總額不超過新台幣100億元。

華航2019年營收總計1684.44億元，營業毛利166.87億元，營業利益26.66億元，歸屬母公司業主淨損12億元，每股虧損0.22元。

受到新冠疫情影響，台灣宣布禁止外國人入境，許多大型旅行社也相繼宣布停止出團，重創旅遊業及航空業，客運呈現雪崩式下跌，只剩下空運表現不差。華航、長榮航都鼓勵員工休無薪專案事假，希望員工共體時艱度過難關。

面臨沒有收入，仍須負擔龐大人事成本及債務，並維持手中現金，在政府一方面允諾紓困，華航一方面也提出自救計畫，擬發國內無擔保普通公司債，發行總額不超過100億元，得分期發行，資金主要用於償還債務。

(時報資訊)