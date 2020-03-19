台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨（2012）去年營運維持高檔，EPS 1.6元為十年來次高，去年度擬配息1.2元，換算殖利率為6.94%。公司今年將延續擴大國際分工、開發高值商品之營運策略，累積中長期營運動能。

春雨18日提報董事會通過去年財報，2019年合併營收為93.33億元，較2018年減少5.14%；2019年稅後淨利5.34億元，年減5.63%；其中歸屬母公司業主淨利為4.23億元，年減8.12%，稅後每股盈餘（EPS）為1.6元，為近十年來次高紀錄。春雨董事會並決議通過配發每股1.2元現金股利，維持過去超過7成的高配息率，以18日收盤價17.3元計算，股息殖利率達6.94%。

春雨進一步指出，去年全球鋼鐵市況受到中美貿易帶來的不確定性，影響整體銷量與平均售價，公司持續透過分散區域多元經營平衡整體總經的變數，其中，台灣地區受惠台商回流，以及基礎建設持續推動，激勵對相關鋼材需求；印尼市場扣件需求持續暢旺，在擴產後的產能利用率也持續提升，加上拓展美國市場，支撐2019年的營運表現。

今年初新冠肺炎疫情無預警在全球快速蔓延，公司將審慎以對，延續集團資源整合策略，透過擴大國際市場分工，同時按規劃開發高附加價值產品，因應大環境的不確定性。

展望2020年，春雨對台灣、印尼兩地市場仍抱持樂觀看法，惟外銷部分需視疫情控制的程度，觀察是否有遞延需求；同時，公司將在有限資源下進行製程升級，並照原計劃開發特殊鋼種球化線材，以及鐵路系統用扣件、風力發電系統用扣件等高利潤與高附加價值特殊產品，藉調整產品組合優化毛利，累積中長期營運動能。

(時報資訊)