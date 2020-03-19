新冠肺炎疫情全球大爆發，旅遊業者雄獅（2731）宣布即日起至4月底所有出境旅遊團行程，5月後則視政府法令、疫情發展及消費者權益考量再行公告，預估此次疫情將影響1～4月合併營收達約53億元，達去年同期合併營收97.25億元的54.5％。

中央疫情防疫中心18日上午宣布自19日凌晨起全面限制非本國籍人員入境，所有入境者均需居家檢疫14天。雄獅18日股價聞訊開低走低，午盤後一度下殺跌停價51.1元，終場雖打開跌停，仍重挫達9.7％、收於51.2元，續創上市以來新低，波段修正已逾4成。

雄獅2020年2月自結合併營收降至16.24億元，月減33.45％、年減37.69％，創2年新低。累計1～2月合併營收40.66億元，年減10.44％。集團表示，疫情期間將進行企業體質調整，分別制訂短期及長期的「企業深蹲」措施。

雄獅表示，短期主要聚焦費用成本控管，爭取租金企業減免、優惠，並控管行銷費用。實體門市則透過調整營業時間、周日不營業來縮減工時。針對政府紓困方案，主要為培育人才、向上提升布局旅遊產業人才，長期則為未來後疫情時期產品的深化及上架計畫進行準備。

(時報資訊)