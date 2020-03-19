小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（19日）財經重點。

【1】台指期夜盤摜破９千點 國安基金要動了

台股多頭人氣潰散，台指期18日夜盤提前殺破9,000點大關，一度逼近8,500點，多頭岌岌可危之際，國安基金緊急宣布今（19）日召開會議，市場預期國安基金救市動作將啟動，台股可望有波反彈行情。

【2】金管會力撐台股 五箭救市

新冠肺炎疫情愈演愈烈，台股自高點以來已跌掉3,000點，金管會於18日下午緊急宣布啟動第三階段五大穩定股市措施，包括調降每日盤中借券賣出委託數量、放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍、呼籲證券自營商發揮市場調節功能、鼓勵上市櫃公司適時實施庫藏股，和加強注意疫情對上市櫃公司財務業務影響及相關資訊的即時揭露。

【3】趁股災買台積 螞蟻雄兵發威

新冠肺炎疫情延燒成股災，一般投資人大逃竄之際，不忘趁機介入最大權值股、全球半導體績優生台積電，持股10張以下股民人數從開紅盤日崩跌以來逆勢大增32％，攜手公股行庫買超，與外資賣壓對做，浮現「趁股災、把台積買回來」的投資新時尚。

【4】14檔法人加碼 抗跌

台股指數17日盤中重挫最低來到9,371點，與十年線僅有約260點之遙，許多個股股價股價已跌無可跌，投資價值浮現，篩選去年獲利（EPS）優、近五年平均殖利率4％以上，獲得法人17日買盤逢低搶進的中華電（2412）及富邦金（2881）14檔個股，股價表現相對大盤抗跌，有機會走自己的路。

【5】避險基金橋水 傳狂賣台股

外資賣不完台股，今年以來賣超已逾新台幣4,600億元。法人圈盛傳，全球最大的避險基金橋水基金（Bridgewater Associates）是元凶之一，該基金因應投資人贖回壓力，持續出脫手中的部位，使台股權值股賣壓沉重。

(中時電子報)