桃園1名27歲賴姓女子與洪姓男友從苗栗北上謀生，2人在228連假時還甜蜜出遊，並在臉書放閃，未料隔不到24小時，洪男懷疑女友劈腿，雙方發生口角，賴女就慘遭男友姊姊洪女的吳姓男友，帶到三峽祖墳前射殺處死，而死者男友當時就在旁冷眼旁觀相當無情。詭異的是，警方帶回洪男至警局偵訊時，洪男極力否認犯案，但洪男深夜時疑似撞邪，在拘留所內不斷驚聲尖叫，淒厲的叫聲讓人毛骨悚然，讓員警議論紛紛，是否賴女冤魂回來向男友討公道。

警方在偵辦此案過程中，意外從被囚女子口中得知，「洪女弟弟的賴姓女友被做掉了」。警方隨即約談洪女並對她曉以大義，洪女這才透露1日晚間曾經和洪男、吳男、賴女4人一起駕車到三峽山區談判，他們3人下車後，獨留洪女在車上，沒多久她就聽聞3聲槍響，後來只有兩人回到車上。洪女說，當時覺得很詭異，但也不敢多問什麼。

桃園八德分局警方18日上午帶著兇嫌到三峽插角山區尋找棄屍地點，並在109縣道山區發現賴女遺體卡在山坡樹枝上，賴女臉部腐爛，死狀悽慘，員警還在旁還找到3顆彈頭，並於下午5時將大體抬上車，送往殯儀館。

據了解，犯嫌疑似先將賴女擄至三峽山區後再開槍殺害，接著將賴女推入山坡；而會選擇棄屍於三峽插角山區，疑似因其中一名犯嫌祖墳位於此處，有地緣關係，此處相當偏僻，若非當地人根本不會知道這個地方，從山腳開車至棄屍地點約需20分鐘，杳無人煙。

賴女母親接獲訊息後立刻從苗栗頭份趕至三峽，確定死者就是女兒後，難過的掉下眼淚；賴母表示，女兒日前說要出門吃東西，未料就被洪男帶走，一去不回，對此結果感到相當難過。

(中時電子報)