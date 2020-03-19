新冠肺炎病毒全球肆虐，世界各大體育賽事都被迫暫停，包括歐洲著名的英超足球聯賽也是。不過最近傳出，曾擔任英超球心理諮詢師的英國心理學家波普（Steve Pope）爆料，提到有英超球員因為疫情居家隔離暫停打球太寂寞無聊，竟然跟自己老婆的妹妹，也就是小姨子上了床，釀出不倫姦情。

波普近日爆料提到，有一位知名的英超球星，因為球隊現在暫停出賽，他長時間待在家中隔離實在「太寂寞」，竟然與自己的小姨子「看對眼」，在防堵疫情、自我隔離的這段期間瘋狂尋求「慰藉」，事後對自己的行為十分後悔，打電話向波普告解，覺得自己的行為很糊塗。

波普表示，很多球員其實每天專注於打球、練球，其實在料理日常生活方面很被動，沒有什麼想法。現在生活失去了打球這個重心，很多球員其實內心都產生不小焦慮與壓力，有人擔心自己的未來，也有人因為寂寞難耐，努力填補瞬間多出來的時間。但有人路走偏了，做出不該做的事情，最後懊悔不已。

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(中時電子報)