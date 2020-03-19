新冠肺炎疫情肆虐全球，新北市中和區瓦磘里長竟率團赴歐洲疫區旅遊，引發各界撻伐，對此她昨天召開記者會，雖先對考慮不周道歉，但也哽咽表示：「不知道做錯了什麼」，更抱怨遭網路霸凌，對此資深音樂人許常德發文怒斥：「她用自私霸凌台灣人的生命」。

許常德表示里長不知道自己錯在哪？甚至疑惑為何遭網路霸凌，既然自認為沒有錯，也不知道在鞠躬道歉什麼，對於里長種種行徑，許常德疑惑明明簡單的事情，卻被里長說得像是非難分，認為是有人想把風向從加害轉向受害，並用網路霸凌掩飾旅遊帶給里民和全台人民的危險與恐慌，對此許常德認為里長口中的霸凌是自己私心引來，很快就會被私下面具，更怒斥：「她用自私霸凌台灣人的生命」。

許常德臉書全文。（圖／許常德的地下手記臉書）

如今又傳出台北市士林區芝山里長，同樣率團出遊、人正在斯里蘭卡，不過市府卻認為是私人合法行程，對此許常德狂酸「讓里長和市民都陷入危險的合法」，不解為何市政府還好意思說是合法，認為此時只管合法底線就是失職與官僚，而跟這些出事里長一個標準，真是好委屈好合法好父母官。

(中時電子報)