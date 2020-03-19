面對外界批評不少NBA球隊耍特權，搶在一般民眾之前全隊接受新冠肺炎檢測，NBA總裁席爾佛19日親上火線解釋，自己到現在還沒接受檢測，當初爵士並未要求受測，而是奧克拉荷馬州衛生官員要求的，才會確認戈貝爾中鏢！

席爾佛表示，目前已有8支NBA球隊接受檢測，NBA始終接受政府機關指揮行事，假如當時戈貝爾沒測出陽性反應，NBA有可能還在比賽，而且如果NBA沒有迅速喊出無限期停賽，其他體育聯盟不可能隨即仿效，跟著進行停賽措施。

「我不驚訝聽到4名籃網球員檢測呈現陽性，因為大家可把NBA球員當作超級傳播者，他們很年輕，出差也很頻繁，工作時經常跟他人接觸，」席爾佛說，「我不希望年輕人看到處於隔離期的米契爾說他沒事，就誤認新冠肺炎並非致命。」

席爾佛最後沒忘記放話，強調NBA自從今年1月中旬開始，就開始因應新冠肺炎疫情了，畢竟他們擁有200多名員工在大陸工作，當時就在討論新冠疫情延燒到美國的可能性，不過他的這番結論無疑是在自打嘴巴，畢竟NBA已有7名球員確診！

(中時 )