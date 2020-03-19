1名來台的法國籍旅客表示，他日前在台灣旅遊，但因為簽證有90天的限制，他先出境到新加坡後，再入境，原本18日就要再來台灣，但錯過了班機，改搭19日班機來台，未料下機後，地勤人員上前告知新的防疫規定，使得他面臨無法入境台灣的窘境。（陳麒全攝）

英國籍旅客秀出他的登機證表示，他自英國搭機起飛時，並沒有違反限制入境時間點的規定，反而在新加坡轉機時，班機起飛時間超過入境台灣規定。（陳麒全攝）

航空公司地勤人員詢問他的相關證件與搭機證明，向移民署移民官後，移民署依照男子自英國搭機起飛時間認定，准許他入境台灣，讓他相當高興。（陳麒全攝）

自19日起，外國人禁止入境，本國人入境時都須填寫健康聲明卡，並居家檢疫14天。（陳麒全攝）

自19日起，外國人禁止入境，本國人入境時都須填寫健康聲明卡，並居家檢疫14天。（陳麒全攝）

新冠肺炎全球肆虐，台灣確診案例破百，新增案例幾乎全為境外感染，中央流行疫情指揮中心宣布，自19日起，外國人禁止入境，本國人入境都須居家檢疫14天。在19日清晨搭乘捷星航空自新加坡來台的法籍旅客，在抵台後得知無法入境台灣時，感到錯愕，他表示不想再回出發地，對於滯留機場感到憂心；另一名英籍旅客因是自英國到新加坡轉機來台，符合19日0時前起飛來台，則幸運准許入境。

新冠肺炎疫情延燒全球，中央流行疫情指揮中心18日宣布，將大洋洲所有國家的旅遊疫情建議提升至「第三級」，而外交部也自19日凌晨0時起，調升大洋洲相關國家的旅遊警示為「紅色」，非本國籍人士部分，自台北時間19日0時起搭機起飛來台者，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制入境。

受到新的防疫規定的影響，19日凌晨1時，從新加坡起飛到桃園機場的酷航、捷星班機，於清晨5時30分起，先後抵達桃園機場，成為實施防疫限制入境新規定的頭2個航班，機上的本國旅客下機後，由檢疫人員協助，使用手機線上或是紙本方式，填寫入境健康聲明卡後，依防疫規定檢查後，開始居家檢疫14日，而機上剛好有2名外籍旅客準備入境台灣，但因新的防疫入境規定，移民署依個別「條件與狀況不同」，有不同的處理方式。

1名來台的法國籍旅客表示，他日前在台灣旅遊，但因為簽證有90天的限制，他先出境到新加坡後，再入境，原本18日就要再來台灣，但錯過了班機，改搭19日班機來台，未料下機後，地勤人員上前告知新的防疫規定，使得他面臨無法入境台灣的窘境。

法籍旅客表示，他只是暫時離開台灣幾天，身上只有簡單的行李，之前來台時，把所有行李都先放在台灣友人家中，只是想出境再入境，沒想到下機時，航空公司地勤人員上前告知新的限制入境規定，他可能無法入境了，讓他當下感到錯愕。

航空公司地勤人員問他要不要返回出發地新加坡時，他表示，「不，不，我不想再回新加坡，我要回法國，但是我的行李都還在台灣」，至於是否滯留在桃園機場，他說，要好好思考一下，並且想先聯絡在台友人，看看後續該怎麼處理。

另一名英國籍旅客就比較幸運，他是從英國出發，中轉新加坡來台灣。他表示，他自英國搭機起飛時，並沒有違反限制入境時間點的規定，反而在新加坡轉機時，班機起飛時間超過入境台灣規定。他也說他是台灣女婿，這次來台就是要和妻兒團聚，男子被問到若無法入境台灣時，是否要返回英國？他說「會想哭，因為小孩子很小，需要家人照顧」。

再經航空公司地勤人員詢問移民署移民官後，移民署依照男子自英國搭機起飛時間認定，准許他入境台灣，讓他相當高興，馬上透過手機告訴台灣的妻子這個好消息，而他妻子在電話另一頭高興大喊一聲「YA」，交待先生趕緊出關回家團聚。

1名搭乘酷航的王姓本國籍學生表示，因為疫情讓航班大亂，無法直接買到菲律賓回到台灣的機票，所以輾轉從菲律賓宿霧轉機新加坡，再轉回台灣，在下機後直呼「還是回到台灣的感覺最踏實」。

桃園國際機場公司表示，受到中央流行疫情指揮中心新規定入境限制，自19日0時起，扣除從歐洲、美國、澳洲等地長途飛行的班機，與短程的廉價航空，均於限制入境新規定實施前抵台外，19日也將還有自泰國、日本等地飛抵桃園機場的班機，外籍旅客若無持特殊證明者，將會被拒絕入境。

(中時 )