受惠於客戶需求強勁，砷化鎵代工廠—穩懋(3105)2019年第4季合併營收、合併毛利率、合併淨利率、稅後盈餘均創下單季歷史新高，全年每股盈餘為10.59元，公司董事會決議每股配息7元，全球新冠肺炎疫情延燒，穩懋維持第1季營運展望不變。

穩懋2019年第4季合併營收為69.04億元，季增8%，年增64%，創下單季歷史新高，營業毛利為30.52億元，由於產能利用率提升，單季合併毛利率為44.2%，季增2.1個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利為23.29億元，營業淨利率為33.7%，季增2.3個百分點，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為18.4億元，季增12%，年增151%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為4.4元，累計2019年合併營收為213.78億元，年成長23%，創下歷史新高，營業毛利為81.61億元，年成長51%，合併毛利率為38.2%，營業淨利為55.59億元，年成長73%，營業淨利率為26%，稅後盈餘為44.01億元，創下歷史新高，每股盈餘為10.59元，董事會決議每股配發現金股息為7元。

儘管新冠肺炎疫情在歐美地區一發不可收拾，穩懋因農曆年左右已敲定第1季訂單，第1季營運未受到太多影響，穩懋預估，第1季合併營收將較去年第4季下滑low-teens百分比(11%到13%)，今年第1季合併毛利率預估為low-forties(約40%到43%)；穩懋表示，由於公司產品交付期為4到6週，疫情還在持續發展中，要持續觀察情勢，第2季再針對疫情影響評估說明。

(時報資訊)