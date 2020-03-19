新加坡國立大學教授、星國前駐聯合國代表馬凱碩今天在陸媒《環球時報》撰文指出，長期削弱世界衛生組織（WHO），西方該反省了。強調WHO如果能夠在大陸等相關各方支持下，定期召集醫療衛生各個領域專業人士的全球性會議，就能極大提升彼此間互信。有了這種全球性廣泛互信，人類就能更好地應對未來的全球性公共衛生危機。當這一天到來時，世界將會感謝大陸為小小地球村構建信賴，播下了種子。

馬凱碩表示，最近幾十年來，包括WHO在內的聯合國機構，一直都在不斷削弱。其中一個關鍵因素，是最富有的一些國家，輕率地認定削弱聯合國更符合他們的利益。

以WHO為例，西方國家用下列三種方式削弱：首先，西方使WHO飽受強制會費短缺之苦。1970年至1971年，強制會費在WHO資金來源中的占比達到62％。但2017年時，這一比例已經下降至18％。這一點如此重要，是因WHO只能使用強制會費來招募長期衛生監查員，而不能用自願捐款。

第二個錯誤，是過度專注於生物醫學，其關注重點在於個體行為而非社會醫學。如果不處理好社會環境，類似新冠肺炎這樣的傳染病只會傳播得更快。

第三個錯誤，是稀釋WHO的作用，更多支援世界銀行等由西方掌控的機構。結果就是1984年世界銀行用於衛生領域貸款大約相當於WHO預算的一半。但到了1996年，前者已是後者的2.5倍。

文章指出，如今，美歐都在飽受新冠肺炎疫情衝擊，重新檢視數十年來他們削減對WHO經費支持的動機，並不相同。美國是因為這些機構約束了美國單邊行動的能力。相較而言，歐盟主要是想少花些錢。歐盟國家加在一起貢獻了30％以上的聯合國會費，但圍繞資金支出決定的投票權不足15％。

文章稱，太多既得利益束縛著西方，使他們無法按照更合理的邏輯從削弱WHO的政策中掉頭。這給大陸提供了巨大機遇。與西方國家不同，大陸開誠布公地宣布致力於支援包括WHO在內的聯合國機構。習近平主席2017年在聯合國日內瓦總部發表演講時說：「WHO要發揮引領作用，加強疫情監測、資訊溝通、經驗交流、技術分享。」他的話很有預見性。

馬凱碩指，大陸以行動說明加強WHO的角色，大陸可以帶頭呼籲大幅增加WHO經費來源中的強制會費比例。這將使WHO能夠做出更加明智、更具戰略性的長期規畫，包括發展應對未來大流行病的長期能力。但這不僅僅是錢的問題，還要創造一種支持「人類命運共同體」意識的全球氛圍和精神。

(中時 )