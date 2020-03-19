新冠狀病毒疫情恐將重創經濟活動的擔憂揮之不去，周三美股拋售力道加劇，道瓊指數自2017年川普總統就職以來僅存的最後一點漲幅全數吐出。

分析師表示，這是市場對恐懼與不確定性的直接反應，雖然川普要求國會通過向美國民眾發放5,000億美元現金及向航空公司提供500億美元的紓困貸款，但這些計畫仍無法阻止美股暴跌。

隨著疫情持續延燒，美國乃至全球經濟活動都已受到阻礙，經濟將陷入衰退的擔憂日益升高。摩根大通預估本季美國經濟可能萎縮4%，下一季更將萎縮14%，今年可能衰退1.5%，這是目前對新冠疫情衝擊最悲觀預測之一。

周三收盤，道瓊工業指數大跌1,338.46點或6.3%，為19,898.92點，為2017年初以來首次跌破20,000點大關。標普500指數跌131.09點或5.18%，為2,398.1點。那斯達克指數跌344.94點或4.7%，為6,989.84點。美股盤中一度下跌7%，觸發一級熔斷機制，使市場暫停交易15分鐘。

標普500指數目前較2月19日觸及的歷史新高下跌約29%，該指數摔入熊市的速度之快，促使某些市場人士開始呼籲暫停股市交易。

美國原油期貨價格暴跌近17%，盤中更一度跌至18年新低，受此打擊，標普500能源股指數重挫14.28%，創2003年初以來新低。隨著越來越多國家封城鎖國，航空旅遊業首當其衝，標普1500航空指數暴跌20.8%。希爾頓、萬豪和凱悅跌幅在12%～19%。

(時報資訊)