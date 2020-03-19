新北里長帶團出遊被罵翻，又有台南公務員爽玩歐洲惹怒全民！台南市政府2公務員不聽勸，執意前往冰島、土耳其，台南市長黃偉哲得知此事震怒，不僅要兩人盡速回國，還將對考績做出處置。對公務員趁防疫期間出國爽玩，網友一面倒怒嗆，乾脆直接公布姓名，以敬傚尤。

台南市政府公務員有1人6日前往冰島旅遊，1人在14日前往土耳其，由於歐洲疫情不斷攀升，事前兩人單位雖曾大力勸阻，但兩人卻堅持前往。黃偉哲表示，已經緊急連繫2人，依照公務員服務法命令停止休假，2人都決定立即返國。由於2人不聽勸出國，返國後必須居家檢疫14天，肯定會影響到公務，考績將會有適法處置。

公務員爽玩歐洲消息曝光後，網友紛紛留言痛批，「貪圖機加酒升級和領14000元防疫補助款」、「送他一個餅（丙），要玩多久隨便」、「公布姓名、照片，罰款+自費醫療。台灣人不要再害台灣人了」、「幹嘛召回？就讓他們留在那裡！」、「害群之馬」、「明知故犯，堅持出國遊玩，最壞示範，應革職查辦」、「玩性堅強，要玩不要命？」、「就直接待到他們鎖國這種人被滯留也是剛剛好」。

(中時電子報)