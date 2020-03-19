新冠肺炎疫情在台灣延燒，昨（18日）新增23例確診，台灣全境正式達到100例，政府決定推出「非本國籍一律限制入境」的政策做因應，然而這項政策的下達也影響到應召產業，一名老雞頭就表示，由於政策的緣故，如今收入銳減，因此想去申請良民證，改行做外送。

新冠肺炎疫情近日在台灣失控，如今確診人數激增達百例，中央疫情流行指揮中心昨日指出，外交部19日宣布，除非經特殊許可，一律禁止外籍人士入境，不過這項政策的下達，卻意外讓部分轄區的警方鬆口氣，完成長年以來難以達到的全國大掃黃任務。

一名年過半百的老雞頭阿華（化名）指出，這幾年中國小姐來台人數銳減，因此鎖定泰國、越南，引進當地的應召女來台賣淫，但受到疫情影響、政府宣布鎖國，生意將大受影響。

阿華透露，過往生意興隆時一個月可以進帳2、30萬，但今年收入越來越少，到了3月只剩下7000元的收入，她也透露，由於應召業不合法，因此政府不會推出振興方案，如今只能去申請良民證，轉行騎車送外送，然而，除了阿華，也許有更多以雞頭、經紀人為業的同行要被迫轉行。

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(中時電子報)