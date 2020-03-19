待在演藝圈長達十七年，林暐恆自承，純粹喜歡表演，更喜歡逗人家笑。這樣久了好像變得有點上癮，尤其是尾牙祭的時候，就是要讓現場嗨到爆。當他在舞台上逗樂觀眾，深刻感受到大眾對表演有所反饋，那便是促使他繼續前行的力量。當然，還有為了賺錢，他必須要養家，所以一直在尋找新的機會。

林暐恆有些時候會意識到，做的事情開始有點重覆、麻痺，他便會去看別人的表演，找出這些表演者有哪些東西是自己不會的，可不可以嘗試去做那樣的表演，對他而言相當有意義。林暐恆會用上好幾天的時間，看平常不會看的東西、做平常不會做的事，從慣有的習慣跳脫到另一個世界裡，豐盈填充內外感官。

「或者去看展覽！有一次我還約了周杰倫去看畫，因為他也很喜歡畫。我問他這幅畫值多少錢，他說大概二、三億這樣。心想為何會這麼貴？我可能比較俗氣一點，因為知道畫的價值，就會很仔細去研究它的特異所在，用心吸收不同藝術家的創作靈感、宇宙間的能量。當返回原本生活領域之後，你會發現，那些能量的轉換變得很有新意。」

電影《練愛iNG》的劇本靈感，源自林暐恆主持《大學生了沒》時期的人際觀察。（圖／翻攝自臉書）

發揮想像 投射角色

如今跨界電影導演，林暐恆看待演員理應具備的心理特質，最重要的是「必須能夠很容易地進入想像世界，甚至脫離現實生活」。他認為這是一項技藝，當然也可以被鍛鍊，但有些人天生就是比較強，其實就是運用想像力。

「小時候我們都會玩『官兵抓強盜』的遊戲，當你今天扮演官兵的時候，你就不會去懷疑這件事情；當你被分配當強盜，就會充分地運用想像力，奮力逃跑躲避追緝。這其實跟生理發展也有關聯，人類成長的過程當中，幼兒期本來就具有活躍的想像力，比較能夠進入『LUCY』（露西）那樣的境界。」如何善加鍛鍊想像力，變成毫不猶豫進入角色的投射力，林暐恆深切認為，這是身為演員最重要的本領，甚至超過了長相。

「我本來想講長相最重要，但看我就知道，長相其實沒那麼重要，哈哈哈！」林暐恆瞬間收起大笑，嚴肅又認真地說：「其實長相也是天賦的一部分，因為與生俱來，但是比這更重要的是──想像力的發揮。」

採訪後記

新手導演 認真逐夢

對於當諧星、演員或導演的分別，林暐恆表示，演員最重要的是進入劇本的想像世界，專心演出；導演必須和所有幕前、幕後的工作人員溝通，把所有人的專業融合在一起。「演員像是一艘船，整個劇組就像一條河，而導演則是船長，讓船在河上航行順利。」

林暐恆坦言，現階段最大的夢想，就是希望觀眾都能喜歡《練愛iNG》這部電影。他不害怕受新冠肺炎疫情影響，堅持如期上檔，竭盡所能跑遍各式平面、網路和電視通告，只願發揮最大的宣傳效益。「我們真的很誠心誠意地在做這件事情，希望大家都能用實際行動支持。唯有得到鼓勵或應援，才有能力繼續推出更好的創作，為這個世界帶來美好的改變！」

眼前的「阿Ken」，早已用實力證明，那份真切流淌骨子裡的戲劇魂，逐步成就人生夢想。

跨界笑匠 林暐恆

藝名：阿Ken

生日：1978年1月25日

主持經歷：

2004年《全民大悶鍋》

2007年《大學生了沒》

2017年《K歌大明星》

電影作品：

2006年《國士無雙》

2008年《功夫灌籃》

2013年《天台》

2014年《露西》

2020年《練愛iNG》

FENDI

White Cotton Blazar外套╱約51,292元

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(中時電子報)