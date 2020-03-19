10年前加入日本人氣女團AKB48的阿部瑪利亞，2017年底毅然決然移籍至台灣姊妹團TPE48（現改組為AKB48 Team TP），獨自來到台灣發展。起初不懂中文的她，難接到工作也沒有什麼朋友，一度想打退堂鼓回日本，直到遇見喵星人「牛奶糖」，才排解了寂寞與思鄉之情，並決心留在台灣繼續打拚。

去年加入《木曜4超玩》後，阿部瑪利亞經常和邰智源、坤達等人出外景，優秀表現虜獲不少粉絲。（圖／阿部瑪利亞提供）

阿部瑪利亞從小就喜歡小動物，但礙於妹妹害怕小動物，始終無法在家養寵物，只能趁下課空檔餵食學校飼養的花栗鼠和兔子，或到貓咪咖啡廳摸貓過過乾癮。來台灣半年後，阿部瑪利亞有次逛夜市無意間看見剛出生兩個月的「牛奶糖」，對牠一見鍾情，回家後立刻打電話徵詢親友意見，雖然爸爸不斷問她：「妳養得來嗎？妳可以嗎？」但阿部瑪利亞堅信自己做得到，於是當晚在朋友陪同下，把牛奶糖帶回家。

隻身來台闖蕩的阿部瑪利亞，沒有家人朋友在身邊，牛奶糖遂成為她的精神支柱。（圖／張祐銘攝）

首吐毛球 嚇壞主人

第一次養貓的阿部瑪利亞，坦言一開始相關知識不足，每次牛奶糖出現異狀時，她總是慌張心想：「這是什麼意思？是怎麼回事？」尤其回想起牛奶糖第一次嘔吐，她仍心有餘悸地說，平時牛奶糖都會窩在她身邊一起看電視，當天卻反常地躲在房間角落，她靠近一看發現飼料上有嘔吐物，上面還摻雜許多貓毛，後來將貓送到動物醫院，她才知道貓咪吐毛球是正常的生理現象。

（圖／張祐銘攝）

吐毛事件沒多久，阿部瑪利亞又發現牛奶糖經常流淚及分泌眼屎、鼻子發黑。她原本以為牛奶糖因眼睛大又十分愛玩，不小心沾到髒東西，加上醫生也說「擦掉就好」，但她幫牛奶糖擦臉半年都沒好轉，尋求其他獸醫才得知原來愛貓過敏，「醫生說因為台灣比較潮溼，流眼淚是因為細菌，持續吃保健品就會好轉，也要每天點一次眼藥水。」

牛奶糖到阿部家半年後開始出現過敏症狀，只能靠點眼藥水、吃營養品控制。（圖／阿部瑪利亞提供）

雖然牛奶糖小毛病不斷，醫藥費卻沒有阿部瑪利亞想像得恐怖，加上牛奶糖三個月才送洗一次，也不愛玩貓咪玩具，平時花費不高，唯獨入住「貓咪旅館」最燒錢。阿部瑪利亞因加入人氣網路節目《木曜4超玩》，必須時常出外景，倘若離家兩天一夜，她會多放一些飼料，讓牛奶糖獨自在家，或請朋友幫忙照看，但若工作時間長達一周，她就會把愛貓送進一星期要價五千多元的貓咪旅館。

日前，阿部瑪利亞趁過年假期回日本，她原本想帶牛奶糖回老家，但了解貓咪出國流程後立刻萌生退意，「狂犬病疫苗可能殘留在貓咪體內，我不想讓牠打針。」然而，將牛奶糖送到貓咪旅館後，她又相當不捨，「每次從監視器看到牠獨自待著，我都覺得好可憐，好想回台北！」她更哀嘆若太久沒碰面，牛奶糖還會忘記她，露出「妳是誰」的表情，完全不理人，言談間充滿對牛奶糖的愛意。

阿部瑪利亞為牛奶糖買了外出籠，卻擔心牠發生意外，鮮少帶牠外出，只有在採訪當天，才讓牠見識外面的世界。（圖／張祐銘攝）

肉掌拍頭 暖心安慰

聊到與喵星人相處的過程，阿部瑪利亞直言，由於將牛奶糖當作自己的小孩，她常像天下媽媽一般保護心重，擔心孩子外出發生意外，所以不敢帶牛奶糖出門，「但有時我會想這樣是不是很過分？也許牠想跟別的貓咪玩、多看看世界。」

阿部瑪利亞將牛奶糖當成自己的孩子般寵愛，卻也像天下的媽媽一樣，想管孩子又怕干涉太多。（圖／阿部瑪利亞提供）

雖然阿部瑪利亞自認像老媽，但神奇的是，只要她心情不好，平時孩子氣的牛奶糖就會反過來安慰她。有次，阿部瑪利亞抱膝坐在地上啜泣，牛奶糖見狀竟叼了一張用過的衛生紙過來，甚至用貓掌拍拍她的頭，讓阿部瑪利亞破涕為笑、驚喜不已。

每次透過貓咪旅館的監視器看牛奶糖，阿部瑪利亞都會歸心似箭，恨不得趕緊回來接愛貓。（圖／阿部瑪利亞提供）

在台打拚邁向第三年的阿部瑪利亞坦言，因人生地不熟以及和前東家的糾紛，一度讓她後悔來台，也萌生打道回府的念頭，但只要想到牛奶糖，她就會說服自己「努力再努力」。咬牙撐過低潮之後，如今她終於雨過天晴，「現在工作時我很開心，在台灣也已經交到朋友了！」

牛奶糖

性別：母

年齡：1歲多

特長：聽得懂中日文、很會安慰人

日本美少女阿部瑪利亞

年齡：24歲

出生地：神奈川

專長：電子琴、芭蕾舞

經歷：

2010年加入AKB48，2017年移籍TPE48，2019年畢業後成為《木曜4超玩》班底。

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(中時電子報)