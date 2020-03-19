美國好市多也客滿，平常都沒人。(圖／取自莫彩曦Hailey的YouTube)

大囤貨！衛生紙、洗手液、泡麵、米飯都賣光了 台美反應大不同。(影／取自莫彩曦Hailey的YouTube)

新冠肺炎疫情持續在歐美快速擴散，美國50州全數淪陷，死亡人數破百人，導致民眾開始恐慌瘋搶物資，美籍YouTuber「莫彩曦Hailey」也曝光當地情況，驚呼超誇張，好像「美國末日」。

莫彩曦先到住家附近的超市，她透露這裡從來不需要排隊，現在卻出現排隊人潮，而且架上的罐頭、衛生紙、泡麵、米、義大利麵都賣光了，冰箱的牛奶也缺貨，要「下周一才會補貨」，還有些物資貼出「限購公告」，這是她住這麼久，第一次看到限購。

而她到好市多也發現，本來平常沒什麼人，現在竟出現長長的排隊人龍，比整個建築物還長，讓她相當驚訝，很多物資也全都賣光，另一間超市感冒藥、乾洗手、衛生紙等也都沒了，讓她直呼太誇張，根本是美國末日。

而她也點出台美大不同的關鍵是，台灣政府在還沒有確診者之前，就開始防疫，但美國是等到很多人確診後才開始防疫，連彭博新聞都稱讚「成果就是人民的保守，而不是人民的恐慌」，因此台灣人是保守、謹慎狀態，但美國人卻落到恐慌狀態。

(中時電子報)