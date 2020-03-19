兩條陌生的平行線，究竟該如何才能相遇交會，擦出愛的火花？

迥異的世界觀與性格，是否能幫助彼此成長，走得長久且有意義？

這些雙向交流的感情提問，要靠兩人共同用心經營，才能找到最適切的解答。

許多人對林暐恆的既定形象，總不脫螢光幕上風趣搞笑的印象，以及備受肯定的主持功力。事實上，加拿大哥倫比亞大學戲劇系畢業的他，頂著藝名「阿Ken」入行十七年以來，心底始終藏著電影導演夢。這顆夢想種子，或許早在青春時期便已暗自萌芽，「我從國中時代開始做團康，畢業旅行時需要表演節目，我也會主動跳出來，帶頭做點好玩的東西，例如指定某個同學來段『四大天王』的模仿，或是滑稽逗趣的表演，中間再穿插唱悲歌等橋段……。可能因為本身很喜歡表演，又愛拉別人出來表演，無形中就開始朝著『統整』的人生角色邁進。」

對林暐恆來說，想當導演的念頭，來自《全民大悶鍋》經歷，他一路跟著邰智源等藝人紮實學習，自行創作短劇、規畫彩排，無論演員、企畫或導演等工作，都有機會輪番接觸；加上同台演員、製作人與編劇共同發想，令他逐漸明瞭，何種戲劇節奏才算正確到位，如何能引發觀眾放聲歡笑。在每天反覆練習的團隊合作中，激發他有朝一日想嘗試當導演的欲望。

林暐恆首度執導電影長片，便邀得眾多好友助陣，足見他在演藝圈的超級好人緣。（左）紀培慧、（中）溫昇豪。（圖／翻攝自臉書）

「很多藝人朋友或幕後工作人員都反應，其實早在十年前，就聽我想籌拍電影這件事。後來我覺得不要再拖了，乾脆就選一個時間點來做，衝一次看看！如果現在不做的話，又不知道要等到什麼時候。」於是，歷時五年籌畫，林暐恆終於完成了首部自編、自導、自演的作品《練愛iNG》，正式冠上「電影導演」頭銜。

跨界笑匠 林暐恆

藝名：阿Ken

生日：1978年1月25日

主持經歷：

2004年《全民大悶鍋》

2007年《大學生了沒》

2017年《K歌大明星》

電影作品：

2006年《國士無雙》

2008年《功夫灌籃》

2013年《天台》

2014年《露西》

2020年《練愛iNG》

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(中時電子報)