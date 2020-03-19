《練愛iNG》改編自林暐恆的真實生活經驗，故事背景就在一個劇組裡面，以大眾共通的感情問題為主軸，帶出懵懂青春的投射，也有對都會生存的現況觀察。「一般男追女的故事模式，男主角不脫是風流倜儻，或是帥氣的小流氓、霸道總裁。我不願落入俗套，想寫寫看在女力意識抬頭的現在，個性比較溫弱的男生，如何激發自己的潛能，在工作、情感面上做出突破和改變。另外還有一點，以前女生比較會將就男生，但因為社會變遷，現在女生做得比男生都好，變得不太需要去容忍或妥協。然而，現代人工作表現占優勢的同時，情感方面多半呈現空白，成為單一個體的機率變高了，許多職場精英仍獨守空閨。每個人的弱點只有自己最清楚，我相信不分男女老少，都可以在電影角色身上得到共鳴。」

在編寫劇本的過程中，林暐恆逐一解構愛情喜劇必備的元素，他發現，很多元素可以拿來現實生活中應用。在林暐恆的眼中，新時代女性不再像過往那般慣於撒嬌、示弱，抑或是理應善解人意的傳統套路，「大家對愛情的觀點，總是抱持亙久不變的大道理，或是想要讓戀情變得幸福、順利，似乎有點太速食。很多人都不知道，感情其實必須花時間經營，或是必須要共同經歷某些事情。一開始可能因為短暫的吸引力造就好感，出去唱歌、看電影、喝酒，然後呢？有些問題長期下來、周而復始，或許自己某些部分也需要調整，這些都是現代人必須探討的愛情習題。」

《全民大悶鍋》時期密集的工作歷練，激發林暐恆日後嘗試當導演的強烈欲望。（右）安心亞。（圖／翻攝自臉書）

跨界笑匠 林暐恆

藝名：阿Ken

生日：1978年1月25日

主持經歷：

2004年《全民大悶鍋》

2007年《大學生了沒》

2017年《K歌大明星》

電影作品：

2006年《國士無雙》

2008年《功夫灌籃》

2013年《天台》

2014年《露西》

2020年《練愛iNG》

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(中時電子報)