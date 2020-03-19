世界衛生組織（WHO）當地時間18日，在瑞士日內瓦總部召開新冠肺炎例行記者會上，世衛組織衛生緊急專案負責人邁克爾．里安針對媒體關注的美國總統川普稱新冠病毒為「中國病毒」回應指出，不應把病毒同種族相聯繫。

央視新聞用戶端報導， 世衛組織衛生緊急專案負責人邁克爾．里安表示，一直以來WHO我們傳遞的資訊就很清晰，病毒沒有國界，不區分種族膚色和財富。我們在語言使用上要小心，應避免把病毒同個人聯繫在一起。我相信任何人都會後悔把病毒同種族聯繫在一起，這是所有人都不希望的，我們需要團結合作。

里安強調，2009年（H1N1）流感大流行是始於北美，我們也沒把它稱作北美流感。所以當遇到其他病毒時，我們採用同樣的（命名）方式，避免同地域聯繫。我們要求每個人在這一刻都抱有團結的想法，這是需要事實並一起抗擊病毒的時刻，而不是責怪誰。

里安說，「我們現在要確認所需要做的事情，從而確定地快速前進，同時避免將病毒同種族或其他領域相聯繫的表達」。

(中時 )