彭華幹建議恆述法師如今絕對不可以找道上大哥幫忙。（圖／中時資料照片）

恆述法師（費貞綾）日前傳出積欠高利貸3千多萬，張菲與費玉清已表明不會再幫忙，因過去已仁至義盡，替恆述法師還了至少2.5億。對此，名嘴彭華幹接受媒體訪問表示，能明白張菲兄弟切割主因，也建議恆述法師就算變賣家產也要想辦法協商，不可再找人幫忙，否則被二度吸血。

恆述法師本名為張彥瓊，早年曾以藝名費貞綾出道，1991年剃度出家賜內法號「恆述」，最近卻傳出積欠巨額高利貸，現正靠賣鑽石還錢。據《自由時報》報導，彭華幹透露，在江湖形容高利貸有句俗語叫「釘釘釘上釘」，暗指借高利貸無疑就像替棺材釘了3根釘子，他認為先前恆述法師能順利借錢，應該是看在張菲兄弟的經濟能力，如今張菲兄弟選擇切割，彭華幹也覺得情有可原，因此事已經無法用法律途徑解決。

見恆述法師到今天這地步，彭華幹呼籲她若要協商，絕對不可亂找道上大哥幫忙，否則只是會二度吸血，債務越滾越大，並建議恆述法師現在要正面、實際解決，才是唯一活路。

(中時電子報)