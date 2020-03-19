新冠肺炎疫情全球持續蔓延，金融市場崩潰！美股道瓊指數周三再度下跌1300點，跌破2萬點關卡，台積電19日除息，開在252元，處於貼息狀態，台股開低至9,085.28點，隨後跌點擴大至逾300點，9,000點關卡失守。

市場對新型冠狀病毒肺炎的擔憂，引爆恐慌性拋售潮，現金為王的心理，帶動美元指數衝破100點整數大關，而道瓊工業平均指數則摜破2萬點、為2017年以來首見，把美國總統川普2017年就職以來的漲幅全數吐回。

道瓊工業平均指數3月18日大跌6.3％（1,338.46點）、收19,898.92點，為2017年2月2日以來首度收在2萬點之下。那斯達克指數大跌4.7％（344.94點）、收6,989.84點。費城半導體指數大跌9.79％（139.68點）、收1,286.84點。

統一投顧董事長黎方國指出，全球疫情危機持續擴大，各國接連採取鎖國以及嚴格防疫政策，市場恐慌氛圍提升。「先救人，再救市」才是股市止跌的藥方，偏偏各國政府及央行反其道而行，採取「只救市，不救人」，未能解除市場恐慌情緒，所有寬鬆措施及財政工具對股市未形成穩定情緒效果，國際股市還沒見底，對台股看法保守。

(中時電子報)