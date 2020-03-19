穩懋擬配息7元 殖利率約3.2％ 09:042020/03/19 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）18日公布2019年盈餘分派案，擬配發現金股利7元，以18日收盤價217元計算，殖利率約3.23％；穩懋2019年營收達213.78億元，稅後純益44.01億元，每股盈餘（EPS）10.59元，刷新2017年9.34元的紀錄，創下歷年來最佳表現。 (工商 ) #穩懋 #殖利率約 #擬配息 #砷化鎵晶圓代工 #龍頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-生醫》達爾膚2019年EPS4.26，擬配息3.86元 10:182020/03/16 財經 《半導體》長期看好，歐系外資力挺穩懋 10:512020/03/16 財經 《股利-鋼鐵》三星擬配息2元，殖利率4.42％ 13:072020/03/16 財經 《業績-生醫》保瑞去年EPS 7.9元，擬配息2元、配股3元 13:582020/03/16 財經 《股利-半導體》群聯去年獲利衝第3高，擬配息13元 15:572020/03/16 財經 群聯獲利報喜 擬配息13元 04:102020/03/17 證券．權證 友松轉盈 擬配息0.67元 04:102020/03/17 證券．權證 《興櫃股》沅聖擬配息10元，殖息率逾10％ 08:012020/03/17 財經 《股利-電腦設備》達方擬配息2.3元，殖息率8.07％ 09:092020/03/17 財經 《股利-鋼鐵》彰源擬配息0.5元並祭庫藏股 10:012020/03/17 財經 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 爭取到了！中壽今年將發現金股利 - 財經 - 工商 元大原油ETF賣掉才喊不下市！網分析藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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