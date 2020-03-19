砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）18日公布2019年盈餘分派案，擬配發現金股利7元，以18日收盤價217元計算，殖利率約3.23％；穩懋2019年營收達213.78億元，稅後純益44.01億元，每股盈餘（EPS）10.59元，刷新2017年9.34元的紀錄，創下歷年來最佳表現。

(工商 )