因應近期COVID-19疫情於各國持續擴大，影響層面甚廣，陽明海運表示，該公司全球各據點皆維持正常營運，各辦公室亦因應當地疫情發展執行應變計畫，採取嚴格的防疫措施，做好萬全準備，以持續提供客戶最周全且不間斷的運送服務。

陽明為了確保全球岸勤員工與船員的健康與安全，並維護客戶權益，於疫情蔓延之初，立即啟動防疫機制，除透過不斷宣導個人防疫觀念及國際疫情注意事項外，也制定緊急防疫計畫，讓各國辦公室能夠視當地疫情狀況及政府規定，實施員工分批輪流居家辦公，進行人員分流，以降低員工群聚感染的風險，確保營運無虞；目前該公司全球營運與各據點日常業務均不受疫情影響維持正常作業。

陽明海運將持續觀察全球各國疫情發展情況做好因應計畫，同時於公司網站(www.yangming.com)揭露全球各辦公室最新的應變措施，以供客戶即時查詢。

(工商 )