越捷航空創辦人兼執行長阮氏芳邵（Nguyen Thi Phuong Thao）在越南富豪排行中獨占鰲頭，排名表現十分亮眼，相較其他越南億萬富翁於過去12個月中資產總額減少，阮氏芳邵則是脫穎而出。

不畏大環境劣勢，越捷航空創辦人兼執行長阮氏芳邵資產價值逆勢看漲，截至2020年3月5日，《富比世》雜誌統計越南5位億萬富翁資產價值，與去年同期相比之下，阮氏芳邵為唯一一位資產價值上漲，並晉身富豪榜的女性億萬富翁。

除了阮氏芳邵之外，其餘富豪的資產價值皆有下滑的趨勢。截至2020年3月5日，VinGroup總裁范日旺總資產達66億美元（約新台幣1.99千億元），比去年同期減少美金12億元（約新台幣363億元）。儘管表現不如去年亮眼，范日旺依舊為富人榜中排行首位的越南富豪。長海汽車主席陳伯陽總資產達15億美元（約新台幣454億元），與去年同期相比下跌2億美元（約新台幣60億元）。越南科技及商業股份銀行董事長何鴻安股票資產達11億美元（約新台幣332億元），與去年同期相比下跌6億美元（約新台幣181億元）。Masan Group創辦人阮登光及其家族總資產價值也下滑至10億美元內（約新台幣301億元）。

然而，越捷航空創辦人兼執行長阮氏芳邵突破重圍，其資產總額達25億美元（約新台幣756億元），與去年三月相比增加2億美元（約新台幣60億元）。

儘管新型冠狀病毒（COVID-19）對全球股市帶來嚴峻的影響，阮氏芳邵資產依舊有上揚的趨勢。阮氏芳邵資產雄厚，不畏疫情考驗，即使持有大量股票，依舊不受影響。《富比世》雜誌富豪排行榜資產總額評估指標包括個人資產淨值及其他相關資產價值。

根據《富比世》雜誌排行榜，東南亞國家協會（ASEAN）中有六個國家上榜，其中包括越南。雖然越南上榜的億萬富翁在六個國家中排名不盡理想，但5位上榜的越南富翁總資產相加後達136億美元（約新台幣４.1千億元）。鄰近的泰國有31位上榜的億萬富翁，總資產高達美金948億美元（約新台幣2.8兆元），是越南富豪所有資產的7倍；馬來西亞有13位億萬富翁上榜，總資產達616億美元（約新台幣1.8兆元）；菲律賓有17位億萬富翁上榜，總資產達477億美元（約新台幣1.4兆元）。

身為全世界快速的經濟體之一，許多觀察家認為越南將會誕生出更多位億萬富翁。這些正在崛起的越南企業勢必能為越南經濟帶來改變與成長。

每位越南億萬富豪憑各自實力創造億萬財富，越南經濟權威陳廷天（Dr. Tran Dinh Thien）表示：「我們必須以更前瞻且多元的角度來看待越南經濟發展，不能只侷限於短期的獲利。」

陳廷天先前也曾表達過對越南唯一上榜的女性富豪－越捷航空創辦人兼執行長阮氏芳邵其成就表達敬佩。此外，陳廷天表示越南正在經歷經濟轉型，許多企業趁勢創造許多經濟契機。以正面積極的角度來說，這些大型企業與私人公司推動了越南經濟發展，創造繁榮。

(工商 )