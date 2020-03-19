還記得3月12日那場賽前突然宣布取消的雷霆與爵士比賽嗎？當時儘管NBA首位新冠肺炎確診者戈貝爾並未前往雷霆主場，米契爾卻在場內待到隔天才離開，也讓雷霆人心惶惶，如今雷霆官方宣布，全隊檢測後的結果都呈現陰性。

「雷霆隊諮詢一些傳染病學專家，基於他們在3月12日比賽中的曝露風險，專家建議這些球員和員工必須接受新冠病毒檢測，所有檢測結果呈現陰性，」雷霆發布官方新聞稿表示，「雷霆將繼續跟隊醫、政府官員、傳染病學專家合作。」

「目前我們專注於我們社區當中每個人的健康與安全，考慮到奧克拉荷馬州醫療體系所面臨的龐大壓力，我們並未使用州內醫療資源，而是選擇替代方案幫助全隊完成了檢測。」雷霆的這些宣告，無疑是解釋自己並未大耍特權接受檢測。

除了雷霆公布檢測結果，3月12日曾跟活塞交手，隨後14日確認活塞中鋒伍德的七六人，已在17日接受新冠檢測，只是還沒公佈結果，湖人也在18日接受新冠病毒檢測，卻只有針對球員部分，其他包含教練、工作人員等人並未受測。

(中時 )