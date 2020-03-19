沙國能源部：未來數月每日供應1230萬桶原油 09:092020/03/19 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯能源部18日表示，已指示國家石油公司沙烏地阿美在未來幾個月繼續以創紀錄的每日1230萬桶速度供應原油。 沙烏地阿拉伯曾表示，將在4月增加原油供應至這一水平，該國原油出口量也將從5月起增加至超過每日1000萬桶。 為了回應該政策，沙烏地阿美17日表示，該公司可能會在5月維持4月計畫的高產量，且對每桶30美元的油價「非常滿意」。這意味著，該公司準備在一段時間內容忍低油價。 (旺報 ) #原油 #沙烏地 #公司 #增加 #油價 也許您會感興趣 推薦閱讀 沙俄掀油價戰 陸民恐難受惠 04:102020/03/16 焦點新聞 審議會18日登場 電價連四凍機率高 04:102020/03/16 財經要聞 原油ETF勝出 聚焦四特點 04:102020/03/16 財經要聞 商品期貨趨勢專欄－原油期貨 宜保守看待 04:102020/03/16 證券．權證 短評／油價利多藏危機 04:102020/03/16 時論廣場 《國際油價》美購買儲備原油消息，提振上周五國際原油反彈收漲 10:172020/03/16 財經 IATA：全球航空公司現金告急 待政府援助 08:552020/03/18 財經 林佳龍：擬投300億 助航空公司度難關 11:392020/03/18 政治 國際郵輪紓困振興 港務公司補助9個月場地租金 18:262020/03/18 生活 電價連四凍 10月有望調降 04:102020/03/19 金融．稅務 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 爭取到了！中壽今年將發現金股利 - 財經 - 工商 元大原油ETF賣掉才喊不下市！網分析藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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