沙烏地阿拉伯能源部18日表示，已指示國家石油公司沙烏地阿美在未來幾個月繼續以創紀錄的每日1230萬桶速度供應原油。

沙烏地阿拉伯曾表示，將在4月增加原油供應至這一水平，該國原油出口量也將從5月起增加至超過每日1000萬桶。

為了回應該政策，沙烏地阿美17日表示，該公司可能會在5月維持4月計畫的高產量，且對每桶30美元的油價「非常滿意」。這意味著，該公司準備在一段時間內容忍低油價。

(旺報 )