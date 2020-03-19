大學繁星放榜，暨大附中高中部6班共82位學生報名，錄取70人，錄取率高達85％，成績創新高，錄取頂尖大學比例也高達72％，創下優異的好成績。

暨大附中校長張正彥表示，今年大學繁星錄取70人，表現十分亮眼，特別感謝輔導室主任蕭博文、張雅涵老師、劉馨如老師及導師們細心指導；這學期因疫情關係，開學前夕學測成績公布，學校立即啟動升學輔導工作，透過導師研習、繁星學生系統研習、輔導室客製化一一指導，將分析後的校系，請同學帶回家與家長討論，再上網選填確認，如今好消息傳來，全校師生都感到非常高興。

張正彥表示，今年鼓勵學生參加二輪分發，透過數據分析，附中繁星錄取學生第一輪分發錄取有42人，約佔60％，第二輪分發錄取率40％，可見第二輪分發有很大的上榜機會，鼓勵高三同學確認方向、大膽選填的策略奏效，效果相當顯著。其中，今年錄取的大學繁星科系中，以醫藥類、電機類及財經管理類為主，顯示同學們對未來升學就業與產業發展趨勢，有認識、分析與再三思量。

暨大附中數理實驗班吳怡慧，學測4科54級分，校排成績1％，原可確定錄取台大獸醫學系，但經過與師長討論，因新型冠狀肺炎影響，她發現疫苗及藥物治療對於疫情控制的重要，因而決定改就讀中國醫藥大學藥學系，順利獲得錄取。

陳謙易對於藝術類相當有興趣，從高一開始學習素描、水彩，唯一選擇國立高雄師範大學，錄取工業設計學系並計畫未來修習中等教育學分。

邱舜藏錄取國立中興大學生物產業機電工程學系，未來希望能到海外姐妹校繼續攻讀研究所；潘昶佑錄取中央大學化學工程及材料工程學系，他的成績原可錄取台大土木系，因為對化學很有興趣，未來希望攻讀研究所。

黃丞佑錄取屏東大學視覺藝術學系數位媒體設計組，他的姐姐教他電腦繪圖，自己摸索3D動畫，開啟對藝術的興趣。

黃盈瑄錄取東華大學觀光暨休閒遊憩學系，感到相當開心，因為讀國立大學能幫家裡減少支出，也希望未來能多爭取獎助學金，並且將所學貢獻予社會。

林楷晨錄取國立台灣師範大學科技應用與人力資源學系；范剛榕錄取台灣藝術大學廣播電視學系，未來想當編劇、導演。

張正彥表示，今年高三除大學繁星錄取的70位學生之外，大學特殊選才也有4位同學已經錄取到國立中正大學社福系、國立聯合大學電機系、銘傳大學企管系、靜宜大學社工系等學校，合計共有74位成為準大學生，期盼同學們利用下學期在校時間，除課業學習外，可預修大學的先修課程、外語能力、資訊能力等，充實自己，為大學生活做好充分準備。

(中時 )