新冠肺炎疫情帶動在家遠距工作商機，伺服器出貨持續轉強，但英特爾大動作調整伺服器處理器技術藍圖，原本14奈米Cooper Lake處理器將同時支援Whitley伺服器平台及Cedar Island伺服器平台，但現在決定取消Whitley平台的Cooper Lake處理器產品線，該平台將只留下10奈米Ice Lake處理器。

根據英特爾原本的伺服器處理器技術藍圖規畫，現有的Purley伺服器平台已推進至14奈米Cascade Lake伺服器處理器，今年中Purley伺服器平台將功成身退，改由新一代的Whitley平台登場。Whitley平台包括了支援PCIe Gen 3的14奈米Cooper Lake伺服器處理器，及支援PCIe Gen 4的10奈米Ice Lake伺服器處理器，英特爾亦針對4路及8路伺服器推出採用Cooper Lake處理器的Cedar Island平台。

不過，英特爾近期為Cooper Lake處理器進行重新定位，取消了Whitley平台中的Cooper Lake處理器，未來Cooper Lake將只以Cedar Island平台出貨，而Whitley平台則會由Ice Lake處理器獨挑大樑。

英特爾對此表示，英特爾持續評估產品技術藍圖，確保能在資料中心平台推出最好的晶片產品組合，英特爾近期成功擴充了第二代Intel Xeon可擴充伺服器處理器產品線，而且客戶對於即將登場的10奈米Ice Lake處理器需求強勁，所以英特爾決定縮小Cooper Lake產品線的交貨以符合市場需求。

英特爾預計Cedar Island平台的14奈米Cooper Lake處理器可以在今年上半年順利交貨，由於Cooper Lake處理器強化了深度學習技術，也是業界首款支援bfloat16指令集運算，所以該平台將鎖定在人工智慧運算領域市場，協助客戶透過深度學習加強人工智慧訓練及推論等應用。至於Whitley平台的10奈米Ice Lake處理器將會在今年下半年順利交貨。

(工商 )