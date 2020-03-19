大聯盟受到新冠肺炎疫情、美國疾病控制與預防中心（CDC）建議影響，宣布將球季延遲，先前傳出紐約洋基有2名小聯盟球員中鏢，不過都沒有和大聯盟球員有直接接觸，但最新消息指出，辛辛那提紅人宣布，球團一名職員對新冠病毒呈陽性反應，為大聯盟春訓基地內首名感染個案！

紅人球團稍早在推特發布聲明，表示球團裡一名職員對新冠病毒呈陽性反應，而這名職員在2月29日至3月14日之間曾與紅人的大聯盟球員、職員有所接觸，目前則是在亞利桑那州進行隔離；至於曾與職員接觸過的人都已接受篩檢，並自我隔離。

洋基日前傳出有2名小聯盟球員確診新冠肺炎，雖然大聯盟至今未有球員感染，但據《Bleacher Report》報導指出，紅人與克里夫蘭印地安人使用同座春訓球場；不過病毒近日在歐美各國擴散迅速，所以大聯盟當今仍無法鬆懈。

大聯盟原訂將開幕戰推遲兩週，但隨著美國疾病控制與預防中心建議在未來8週不要舉辦50人以上的大型集會，換句話說，球季直到5月中才有機會開打，據大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）消息稱，多數的球團高層都希望賽季能在6月前順利開打。

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(中時電子報)