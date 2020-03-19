新冠肺炎蔓延全球，對中小企業的衝擊甚鉅，中小企業總會理事長李育家指出，如果疫情不斷延燒，一半以上中小企業恐怕很難撐下去，所幸政府的前瞻作業即將展開，協助中小企業共同度難關。

李育家指出，中小企業受到疫情波及，正面臨斷鏈、缺單、違約的困境，在先天與資源有限的條件下，加上疫期的不確定性，都面臨著相當沉重的經營壓力與倒閉危機。

而經濟部目前所提出的各項方案，李育家表示，確實都能為中小企業帶來實質的協助，但也擔心疫期的延續，中小企業仍處於未見盡頭的危機中，期盼政府能保有滾動式檢視的機制，真正落實政策美意。

經濟部日前已公告發布「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，近日政務委員龔明鑫與經濟部長沈榮津又聯手展開產業傾聽之旅，並協調各部會機關制訂紓困振興的具體措施，李育家表示，政府忙於防疫之餘，又要費心協助企業紓困、設法振興產業發展，感念上層到基層挑燈夜戰的努力，讓民間企業實足感心與安心。

他說，政府因應業界引頸翹盼的協助需求，日前陸續祭出多項方案，例如資金紓困方面，提供舊貸延展與利息補貼減免、營運資金與振興資金貸款之利息補貼、企業融資診斷等服務；另外，也針對疫情期間的產業振興需求，規劃包括促進消費、出口拓銷、人才培訓等措施，全力協助產業共度難關，體貼仔細，面面俱到，應可讓中小企業避免直接陷入經濟困境。

李育家也同時呼籲中小企業相互攜手，將疫情的危機扭轉為正面能量，配合政府政策及資源，搭上AI、5G、物聯網的數位列車，把握契機從內改善經營體質，順勢展開數位轉型的新時代經濟競爭力。

(工商 )