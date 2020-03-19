新冠肺炎疫情持續惡化，政府繼禁止醫護人員出國後，加碼禁止學生與老師出國，卻也引發有無法源授權的疑慮。對此前衛生署長楊志良今天表態，反對此時就發布緊急命令，因為發布後等於授權行政部門有無限權力。

楊志良今天接受「周玉蔻嗆新聞」廣播節目專訪時指出，八八水災時我們也沒發布緊急命令，921時發布過，他也參與執行，當時他作為衛生署副署長權力之大，被派往竹山負責救災時，當地的鎮公所、公務員、駐軍都可以歸他管，當時很多養雞場垮了，有些雞到處亂跑，有些死了，有引發疫情疑慮，他就找部隊要求把這些雞用汽油澆燒了。所以緊急命令要非常謹慎，因為等於授權行政部門有無限權力。將來他不知道，或許需要，但目前的情況還不用緊急命令。

楊志良指出H1N1幾十萬人確診，死亡35人，當時曾有人擔心再這樣下去我們沒有警察沒有軍隊，建議發布緊急命令，而他跟馬英九總統建議不用，因為發布後會引發驚恐搶物資、社會發生動亂，且現在還控制得住，當時已經有疫苗和藥物，要防治疫情和921時搶救不一樣。馬英九接受建議，最終沒有發布緊急命令，社會也很快安定了。

(中時 )