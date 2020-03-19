新任國民黨主席江啟臣在近日公布了國民黨最新的人事案，多位與高雄市長韓國瑜相當親近的前立委都名列表上，這讓外界解讀江啟臣在上任後，將啟動黨機器全力拯救韓國瑜，對此，前高雄縣長楊秋興說話了。

楊秋興臉書。

楊秋興在臉書上表示，江啟臣玩家家酒式的改革讓人失望，身為史上最年輕的國民黨黨主席，卻沒有在人事上做出真正的改革；為了回報韓國瑜在初選上的支持，江啟臣竟選擇再度擁抱韓國瑜，要傾全黨之力來守護韓國瑜的市長大位。

楊秋興痛批韓國瑜「一人害全黨」，應人人避之而猶恐不及，但江啟臣卻與高雄市的民意背道而馳，「無知可笑到令人失望」！國民黨最新的人事案更是誇張，秘書長李乾龍高齡七十多歲，絕非目前尋求改革的國民黨最佳人選，而四位副秘書長又全都是在大選期間與韓國瑜走得很近，「更因為貼韓國瑜太近而敗選」的前立委們，直呼如今國民黨已經真正成為了「國瑜黨」！

楊秋興的發文引來網路討論，網友認為楊秋興說得相當偏激，直說「小早川秋興又來了」、「這個人真厲害，到哪個陣營都可以背刺」、「這次想回鍋民進黨還是加盟民眾黨？」、「聽你話的沒一個有好結果！」、「第一個靠韓然後失勢的不就是他嗎？」

(中時電子報)