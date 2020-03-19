大學繁星放榜，旭光高中成績亮眼，校長何光明表示，這些學生的表現，證明就讀社區高中的孩子，不輸給明星高中學生，歡迎南投地區優秀學生，選擇優質的旭光高中就近入學。
錄取中央大學的馬宇玄，媽媽是新住民，他一直保有積極進取的態度，樂於接受各種艱困挑戰，曾參加過全國高中微電影競賽、兩次中區科展，也代表學校參加全國科展獲得最佳探究精神獎，未來想當經濟學者。
錄取台北巿立大學的紀星安，擅長利用科技，善用網路資源翻轉學習落差，他很感謝賴玉華老師和班上同學，提供很友善的學習環境，讓他安心學習，他希望能多學習法律相關常識，幫助弱勢的人。
錄取國立海洋大學的陳綉靜，高中開始就開始在學校工讀及校外打工貼補家用，賺取自己的生活費，考上國立大學讓她能減輕負擔。
錄取東吳大學法律系的周昱秀，未來想考調查局或國安局公職；錄取義守大學的洪羚瑋，每天回家要幫忙家裡製作鹹豬肉，分擔家計，未來想當土木工程師。
(中時 )
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